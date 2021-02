BARONISSI. GALDI CONTRO VALIANTE: “ISOLA PEDONALE, COMMERCIANTI PRESI IN GIRO”

Non c è peggior sordo di chi non vuole sentire. Da tempo sosteniamo la scarsa dimestichezza dell’attuale compagine di governo con i metodi democratici e gli strumenti di coinvolgimento istituzionale. È un dato di fatto che un documento destinato anche all’intero Consiglio comunale non sia mai stato ricevuto dai sottoscritti, come è un fatto che neanche sui criteri dei contributi Covid fu convocata la Commissione Sociale. Sull’isola pedonale avevamo il diritto di convocare la Commissione Urbanistica per avviare un ragionamento su una questione che coinvolge gli interessi di tutti i cittadini.

Lo scrive il consigliere comunale di opposizione Luca Galdi.

Sorprende e fa sorridere che chi dovrebbe guidare i processi decisionali chieda alla minoranza di farlo. Alle falsità strumentali di chi cerca di coprire con la sterile polemica i propri comportamenti omissivi e superbi rispondiamo che abbiamo invece posto, in Commissione, una serie di quesiti per definire il perimetro della questione in discussione: la tipologia di intervento, la tempistica, la compatibilità con l’idea di Isola pedonale già contenuta nel Puc. Abbiamo tuttavia riscontrato, con dispiacere, di avere di fronte un muro che sembrasse avere un copione già scritto, probabilmente funzionale al comunicato polemico diramato immediatamente ai giornali. Riteniamo sia davvero poco serio affrontare in questo modo le questioni che riguardano temi così sensibili.

Poco rispettoso che le Istituzioni che si rappresentano sentirsi “costretti” ad una discussione soltanto perché convocati dall’opposizione.

L’immobilismo e l’approssimazione di chi governa Baronissi porta inevitabilmente a mare figure: come il recente “commissariamento” dell’Asl che ha dovuto sostituire il Sindaco nella decisione di chiudere le scuole Medie per il contagio di un alunno. Se sarà necessario continueremo anche noi dell’opposizione a supplire le mancanze dell’azione amministrativa, nell’interesse di tutti i cittadini di Baronissi.