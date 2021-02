PELLEZZANO. LA QUIETE E’ COVID FREE, VACCINATO TUTTO IL PERSONALE DELLA STRUTTURA

Oggi, a distanza di tre mesi da quella imprevedibile emergenza, è giunta un’arma in più per contrastare la diffusione del virus: il vaccino. L’intero personale sanitario de “La Quiete” ha ricevuto la somministrazione delle due dosi di vaccino. Quest’azione ha reso la struttura completamente sicura ed in grado di continuare ad ospitare altri eventuali pazienti. Inoltre, con il piano vaccinale si sono tutelati i livelli occupazionali evitando di far restare a casa parte del personale medico-sanitario in modo da poter continuare a garantire una completa assistenza.