BARONISSI. IL NEO CONSIGLIERE ANTONIO SANTORO: “GRAZIE A CHI MI HA SOSTENUTO, ORA AL LAVORO”

Baronissi ha recentemente accolto Antonio Santoro, un imprenditore originario della frazione di Sava di Baronissi, come nuovo membro del consiglio comunale. Entrato a sostegno del Sindaco Anna Petta nella lista “Uniamoci per Baronissi”, Santoro porta con sé una visione chiara e un forte impegno per la crescita e lo sviluppo della città.

Un Percorso di Dedizione e Lealtà

Antonio Santoro ha condiviso il suo percorso politico iniziato oltre cinque anni fa con la lista “Uniamoci per Baronissi“. “Avrei potuto cambiare lista per cercare il percorso più facile,” afferma Santoro, “ma ho preferito giocarmela in una lista con molti consiglieri forti. “Ho lavorato a queste elezioni per due anni e mezzo,” ha dichiarato. “È stato un percorso impegnativo, ma la dedizione e il sacrificio hanno finalmente portato i loro frutti.” Essere leale fino alla fineè ciò che mi contraddistingue, e quello che prometto al mio Sindaco è lealtà prima di tutto. Può e deve contare su di me in qualsiasi momento.”

Visione per il Futuro

Come consigliere comunale, Antonio Santoro ha chiari obiettivi per il futuro di Baronissi. Il suo impegno è rivolto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a promuovere iniziative che favoriscano lo sviluppo economico e sociale della Città. “La mia priorità è ascoltare le esigenze dei cittadini e lavorare per risolvere i problemi che affrontano quotidianamente,” ha affermato.

Un Appello ai Giovani

Santoro ha inoltre rivolto un messaggio ai giovani del territorio, incoraggiandoli a partecipare attivamente alla vita politica e sociale della loro città. “Impegno e dedizione sono le chiavi per il successo. Non arrendetevi davanti alle difficoltà e continuate a lavorare per i vostri obiettivi.”

Con l’elezione di Antonio Santoro, il consiglio comunale di Baronissi acquisisce un membro determinato e appassionato, pronto a lavorare per il bene della comunità. La sua esperienza come imprenditore e il suo profondo legame con il territorio saranno un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo di Baronissi.

Lavoro e Impegno per il Bene Comune

Santoro ha sottolineato l’importanza del lavoro e dell’impegno personale nella politica. “Non ci sono scorciatoie per avere un gran risultato,” dichiara. “Lavorare, impegnarsi e ascoltare le persone sono fondamentali per far crescere sempre di più la nostra Baronissi.” Queste parole sono un chiaro invito ai giovani non eletti a non scoraggiarsi, ma a continuare a impegnarsi per il bene della comunità.

Una Promessa di Impegno

Il neo-consigliere ha espresso chiaramente la sua visione del ruolo amministrativo: “Essere un amministratore comunale significa lavorare per gli altri e non riscaldare la sedia al consiglio comunale per poi pretendere il voto l’ultimo mese prima della campagna elettorale.” Santoro promette un impegno maggiore ora che è in consiglio comunale e aggiunge: “Se non riuscirò in questi cinque anni a lavorare per il bene del mio paese, allora è giusto che io resti a casa.”

Con queste parole, Antonio Santoro dimostra una forte dedizione e un impegno sincero verso la comunità di Baronissi. La sua esperienza come imprenditore e la sua visione politica basata su lealtà e lavoro concreto rappresentano una promessa di crescita e sviluppo per la Città. Il Consiglio Comunale di Baronissi può contare su un nuovo membro determinato a fare la differenza.

Santoro ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che lo hanno sostenuto in questa avventura. “Ringrazio amici e sostenitori vari che mi hanno accompagnato nel percorso,” ha detto. “Il loro supporto è stato fondamentale e senza di loro non avrei raggiunto questo risultato.“