BARONISSI. IL SINDACO ANNA PETTA: “BENE RINNOVO ABBONAMENTI GRATIS PER TRASPORTO STUDENTI”

La Sindaca di Baronissi, Anna Petta, ha accolto con grande soddisfazione la decisione della Giunta regionale della Campania di confermare il servizio di trasporto pubblico gratuito per gli studenti campani di età compresa tra gli 11 e i 26 anni (con Isee non superiore a 35.000 euro).

«Questo provvedimento rappresenta un importante supporto per le famiglie campane e anche per il nostro comune, migliorando significativamente la qualità della vita dei nostri giovani e contribuendo al loro accesso all’istruzione. Una scelta strategica per garantire il diritto allo studio, per permettere a chiunque di raggiungere la propria scuola, riducendo le disparità sociali e contrastando dispersione scolastica e povertà educativa. Questa decisione non solo testimonia l’impegno costante della Regione verso il miglioramento dei servizi pubblici, ma offre anche una risposta concreta alle esigenze quotidiane delle famiglie e degli studenti. Da oggi, i ragazzi e le ragazze del nostro Comune avranno l’opportunità di spostarsi gratuitamente e con maggiore facilità, grazie a mezzi pubblici che si fanno sempre più numerosi e all’avanguardia”. esordisce il Sindaco Anna Petta.