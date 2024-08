REGIONALI 2025. ITALIA VIVA CON TOMMASO PELLEGRINO: CONFERMATA LA SUA CANDIDATURA

Inizia a prendere corpo la lista di Italia Viva per le prossime elezioni Regionali in Campania. In Provincia di Salerno si riparte dal nome dell’attuale capogruppo in Consiglio Regionale Tommaso Pellegrino che, subito dopo Ferragosto, avvierà una serie di incontri e di riunioni sul territorio, per attrezzare una squadra di candidati e di candidate per affrontare la prossima tornata elettorale per le Regionali dell’autunno del 2025.

Nessuna candidatura ufficiale, anche perchè Ernesto Sica, Gaetano Montalbano, Tonino Cuomo – nomi che nel 2020 scesero in campo con Italia Viva alle Regionali – hanno oramai lasciato il partito di Matteo Renzi.

Intanto è confermata, per la metà di settembre, la riunione a Napoli tra Matteo Renzi e Vincenzo De Luca, che dovrebbe dare il via alla campagna elettorale per le Regionali in Campania.