NOCERA SUPERIORE. LE ELEZIONI FINISCONO IN TRIBUNALE: PRONTO IL RICORSO AL TAR

Un primo ricorso, quello per ottenere l’annullamento della proclamazione degli eletti per la questione della incandidabilità di Gaetano Montalbano, sarebbe stato già depositato, in attesa di conoscere la data della discussione. Per un secondo ricorso, invece, diretto ad ottenere l’annullamento dell’intera tornata elettorale, ci sarebbe ancora da attendere, almeno fino alla prima settimana di settembre. Si addensano nubi tempestose intorno al Comune di Nocera Superiore dove, da qualche settimana, è entrata nel vivo l’attività amministrativa della Giunta del Sindaco Gennaro D’Acunzi che, tra qualche giorno, potrebbe trovarsi costretto a dividersi tra il Comune e le aule di udienza del Tribunale Amministrativo Regionale.

