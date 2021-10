BARONISSI. IL SINDACO VALIANTE CONTRO LE RICHIESTE DEL LIQUIDATORE CONSORZIO BACINO SALERNO 1

Stop alle illegittime richieste del liquidatore del Consorzio Bacino Salerno 1. Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha scritto questa mattina a tutti i sindaci dell’ambito per valutare le tematiche collegate alla fase di liquidazione, la mancata erogazione dei servizi e le eventuali azioni legali da intraprendere. “Al di là del tono minaccioso dell’estensore avvocato del consorzio – scrive Valiante in una lettera indirizzata ai sindaci – riteniamo illegittime le richieste del Consorzio Bacino Salerno, in liquidazione, che da anni nessun servizio eroga ai nostri Comuni. Si susseguono periodicamente continue intimazioni di discutibili contribuzioni che, a parere dello scrivente e dei legali interpellati, sono contrari alla legge ed in particolare alla legge regionale n. 14/2016 art. 40 comma 3 che statuisce che “i Consorzi di Bacino continuino ad assolvere le funzioni assegnate fino ala data del rispettivo avvio dell’esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato dalla presente legge”. La questione sarà discussa e approfondita nel corso di un incontro con il presidente della provincia di Salerno Michele Strianse e del Presidente dell’Ente d’Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti Giovanni Coscia, il 13 ottobre a Palazzo Sant’Agostino a Salerno.

