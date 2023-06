BARONISSI. IL VICE SINDACO ANNA PETTA AL SENATO PER INIZIATIVE VITTIME DEL TERRORISMO

Il vicesindaco Anna Petta e l’assessore Alfonso Farina presenti questa mattina a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, per la presentazione del Mivit, Museo Internazionale Vittime del Terrorismo, progetto a cui ha aderito il Comune di Baronissi.

Il Mivit sarà quel luogo nel quale si illustreranno per giorno, mese e anno, gli ultimi 50 anni di terrorismo nel mondo. E’ un’iniziativa fortemente voluta dal salernitano Marco Falvella, fratello di Carlo ucciso per mano del militante anarchico Giovanni Marini. Il Mivit metterà in campo una serie di iniziative non solo per ricordare le vittime del terrorismo ma anche per raccontare alla giovani generazioni la storia di vicende che oggi troppo spesso finiscono nel dimenticatoio nonostante il forte impegno dei familiari.