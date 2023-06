SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “IL COMUNE SPIEGHI CHIUSURA DELLA CURVA NORD ARECHI”

Con una interrogazione rivolta al Sindaco, il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano chiede di conoscere le ragioni vere che, anche per il prossimo campionato di Serie A, impediranno l’apertura ai tifosi della Salernitana della Curva Nord.

“Da lustri, ormai,” si legge nella interrogazione di Roberto Celano ” l’accesso alla curva Nord dello stadio Arechi è precluso alla tifoseria salernitana e la parte superiore del settore è di fatto inutilizzato;- nonostante gli impegni ed i proclami dell’Amministrazione, la Salernitana rischia di non avere la piena disponibilità della Curva Nord neppure per il prossimo campionato (il terzo di serie A!); anche per il prossimo campionato, dunque, famiglie e tifosi saranno fortemente penalizzati per l’impossibilità di avere la disponibilità di un settore popolare come

quello della Curva, a causa dell’incapacità e dell’arroganza di un’Amministrazione che avrebbe fatto bene a concedere l’Arechi in gestione pluridecennale, come da noi più volte richiesto.