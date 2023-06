NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI: “AL LAVORO PER CANDIDATO ALTERNATIVO A CUOFANO ED A DESTRA”

“Auguri di una buona e serena campagna elettorale all’amico Franco Pagano, con il quale, con il nostro candidato sindaco, ci confronteremo sui temi e sulle idee, nella prossima primavera a Nocera Superiore”. Lo dichiara Rosario Danisi, Consigliere Comunale del Gruppo Insieme per Nocera Superiore, all’indomani dell’esito delle Primarie, volute da Fratelli d’Italia. “Le nostre primarie”, continua Danisi, “le faremo a maggio del 2024, quando ci presenteremo all’elettorato di Nocera Superiore con un progetto politico alternativo all’attuale amministrazione ma anche al centro destra. Stiamo, da tempo, al lavoro per trovare una soluzione che sia condivisa e capace di coinvolgere partiti, ma anche associazioni e movimenti civici. Il nostro gruppo è solo il punto di partenza perchè crediamo che per vincere le elezioni comunali e per dare un governo stabile e duraturo al Comune di Nocera Superiore sia necessario confrontarsi con tutti, senza barriere di partito. La fine dell’esperienza dell’attuale amministrazione, giunta la traguardo dei dieci anni che non hanno lasciato alcun segno concreto nella città, sarà uno stimolo per tanti che, fino ad oggi, hanno preferito il silenzio prima di fare le proprie scelte”

