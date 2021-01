BARONISSI. INCONTRO CON CSTP PER NUOVO PERCORSO DELLA LINEA 22

Non ci sarà alcuna modifica al percorso del trasporto pubblico urbano della linea n.22 (Lancusi – Baronissi – Saragnano – Pellezzano – Salerno) se prima non si garantirà l’utilizzo del mezzo pubblico a tutti i cittadini di Saragnano. Lo assicura il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che questa mattina ha incontrato i tecnici di Bus Italia per verificare le prospettate modifiche al percorso della linea 22. L’esigenza di Bus Italia nasce dalla necessità di utilizzare autobus di maggiore capacità – rispetto ai più piccoli ora in esercizio – per assicurare il distanziamento soprattutto per i tanti studenti del liceo di Saragnano. Autobus di grandi dimensioni che però non potrebbero attraversare le strade più anguste della frazioni Saragnano e CapoSaragnano. Per scongiurare penalizzazioni all’utenza che vive nelle frazioni, Comune di Baronissi e Bus Italia stanno cercando soluzioni alternative. “L’ipotesi iniziale prospettata da Bus Italia su un cambio di percorso della linea 22 non ci convince – afferma il sindaco Valiante – perché penalizzerebbe tanti cittadini di Saragnano e CapoSaragnano. Per il momento, dunque, tutto è sospeso. Sono in corso sopralluoghi tecnici per individuare una soluzione soddisfacente. Ben vengano i nuovi autobus di grandi dimensioni per gli studenti, perché consentirebbero il necessario distanziamento al rientro a scuola ma non è giusto sfavorire tanti anziani e utenti che quotidianamente si spostano con i mezzi pubblici. E’ necessario andare incontro alle esigenze di tutti. Stiamo lavorando per questo e continueremo a farlo fino a quando non troveremo una soluzione adeguata per tutti”.

