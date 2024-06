BARONISSI. SCATTA IL TOTO GIUNTA PETTA: IL PUZZLE DEGLI ASSESSORI TRA PD E LISTE CIVICHE

Oggi la Festa del Popolo in Piazza, per ringraziare gli elettori dello straordinario risultato ottenuto alle Comunali; poi, in settimana, la cerimonia di proclamazione dei consiglieri eletti; infine, l’atto piu’ atteso in città, la composizione della nuova Giunta Comunale. Sono giorni intensi per il Sindaco di Baronissi Anna Petta, impegnata tra appuntamenti istituzionali e scadenze politiche che determineranno l’avvio, ufficiale, della nuova maggioranza del Comune di Baronissi. C’è da comporre il puzzle della Giunta Comunale: tra le ambizioni dei consiglieri eletti e gli equilibri da trovare tra il Partito Democratico e le due civiche Anna Petta Sindaco ed Uniamoci per Baronissi. Della nuova squadra di Governo, di certo, faranno parte Luca Galdi, Alfonso Farina e Maria Chiara Barrella, rispettivamente primi degli eletti nelle liste Uniamoci per Baronissi, Partito Democratico ed Anna Petta Sindaco. Restano, poi, due caselle da assessore da riempire con un secondo assessore che andrà, di sicuro, alla lista Anna Petta Sindaco: balla, a questo punto, l’ultimo assessorato e, di conseguenza, anche la pedina fondamentale del Presidente del Consiglio.

