VIETRI SUL MARE. CELEBRATO IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO DE SIMONE PRESENTA LA GIUNTA

Il sindaco Giovanni De Simone, dopo il varo della giunta, ha presenziato oggi al primo consiglio comunale, dopo l’esito delle elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno scorsi, dove si è provveduto al disbrigo degli adempimenti burocratici di rito, all’insediamento degli eletti nel parlamentino cittadino, al giuramento del primo cittadino ed all’elezione del presidente del consiglio comunale: la scelta è ricaduta sul consigliere Vincenzo Alfano.

I gruppi consiliari hanno anche provveduto all’indicazione dei propri capigruppo: per “Uniti per Vietri” è stato nominato Giuseppe Giannella, per il gruppo “Vietri che vogliano” Alessio Serretiello e per “L’Altra Vietri” Emilia Senatore.

Il sindaco Giovanni De Simone, dopo il varo della nuova giunta, ha provveduto anche a conferire alcune deleghe ai consiglieri comunali di maggioranza per una più efficace azione amministrativa.

Questi i nuovi incarichi:

– Consigliere Vincenzo Alfano: delega ai servizi sociali, ai trasporti ed ai servizi cimiteriali;

– Consigliere Raffaella Ferrara: delega alle attività produttive, alla toponomastica, al contenzioso ed ai rapporti con le frazioni;

– Consigliere Giuseppe Giannella: delega alla polizia locale, alla viabilità ed alla sanità;

– Consigliere Vittorio Mendozzi: delega al turismo, all’associazionismo ed al bilancio.