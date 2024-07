BARONISSI. TRE NOMI IN CORSA PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO: SI VOTA IL 18 LUGLIO

Sono tre, al momento, i nomi in corsa per l’elezione alla carica di Presidente del Consiglio Comunale di Baronissi: il voto per indicare il nome piu’ alto all’interno dell’assise comunale del centro della Valle dell’Irno è in programma per il prossimo 18 Luglio, quando si riunirà, per la prima volta dopo le elezioni dell’8 e 9 Giugno, il nuovo Consiglio Comunale. Proprio in queste ore sono in programma alcune riunioni tra i gruppi di maggioranza per trovare un’intesa globale sul nome da sostenere per la Presidenza del Consiglio.

In corsa, sul tavolo dei Gruppi che hanno portato Anna Petta alla vittoria con il 70%, ci sono tre nomi: Ester Sapere (Anna Petta Sindaco), Vincenzo Melchiorre (Partito Democratico) ed Agnese Coppola Negri (Partito Democratico). Per l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale alla prima “chiama”, come da regolamento, è necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi, pari a 12 voti, che sono esattamente i consiglieri di maggioranza eletti nelle tre liste che hanno sostenuto la campagna elettorale di Anna Petta.