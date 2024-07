MARTINO D’ONOFRIO: “PARTONO I VOLI DA AEROPORTO, OPPORTUNITA’ PER TUTTI I PICENTINI”

“L’apertura ai voli di linea per l’Aeroporto Costa d’Amalfi è una grandissima opportunità di crescita per tutto il territorio dei Picentini”. E’ quanto dichiara Martino D’Onofrio, Sindaco di Montecorvino Rovella e Consigliere Provinciale del Partito Democratico, a margine dell’evento che, questa mattina, si è tenuto all’interno dell’aerostazione di Bellizzi-Pontecagnano.

“Siamo felici di questa apertura, cercheremo di mettere in campo con tutti gli amministratori dei Picentini iniziative e progetti per valorizzare l’area dei Picentini, che possono entrare nei circuiti turistici importanti. L’apertura dello scalo rappresenta, ovviamente, un enorme passo in avanti per la rete delle infrastruttura di tutta la Provincia di Salerno, una grandissima occasione per garantire una ulteriore crescita economica ed occupazionale di tutto il Salernitano”