BARONISSI. TUTTO ESAURITO PER L’OPEN DAY DEI VACCINI RISERVATO AI GIOVANI

Ottocento le dosi vaccinali che saranno in totale oggi somministrate ai giovani che questa mattina si sono prenotati già di buon’ora al centro medesimo.

Gli operatori sanitari tutti del centro vaccinale meritano sicuramente un plauso per il lavoro odierno come per quello delle ultime settimane che ha fatto registrare l’auspicata inversione di tendenza nel servizio rispetto ad un avvio molto stentato.