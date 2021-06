SALERNO. UN MUSEO NEL TRIBUNALE, IL COMITATO INCONTRA IL VESCOVO BELLANDI

Il Comitato Promotore per la realizzazione di un polo museale nell’edificio storico del Tribunale di Salerno è stato ricevuto dall’Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno Mons. Andrea Bellandi.

Nell’occasione, i componenti del Comitato, dopo avere ringraziato nuovamente l’Arcivescovo per la sensibilità dimostrata, hanno evidenziato a Sua Eccellenza la presenza nel territorio salernitano di pregevoli collezioni d’arte, di proprietà di enti pubblici, inaccessibili ai visitatori nonché l’esistenza di importanti collezioni private che potrebbero divenire parte integrante del nuovo polo museale. Durante il colloquio sono state, altresì, approfondite alcune esperienze di successo attivate nel Paese, quali quelle sviluppate dal Mart di Rovereto e dai Musei Civici di Treviso, che determinano un vivace dibattito culturale e copiosi flussi turistici nelle due città. Mons. Bellandi, al termine dell’incontro, ha confermato il suo apprezzamento per l’iniziativa e ha ribadito la collaborazione della Chiesa salernitana per il buon esito del progetto.

Il Comitato Promotore invita tutta la cittadinanza a sostenere l’iniziativa, in grado di coniugare cultura e sviluppo, aderendo al Gruppo FB “Comitato per il Museo di Salerno”, appositamente creato.