BARONISSIADI: PARTENZA CON IL PIENONE PER LA PRIMA SERATA DELLA X EDIZIONE

Nemmeno la pioggia li ha fermati…Successo strepitoso per la X edizione delle Baronissiadi, la manifestazione di Sport su strada più grande e partecipata di tutto il Sud Italia è tornata #10VOLTEMEGLIO, come recita l’hashtag di questa edizione!

Ieri sera, al Campus Universitario di Lancusi, è stata riaccesa -dopo un percorso temporale a ritroso- la fiaccola della X edizione delle Baronissiadi. Ad accompagnare il corteo insieme all’ideatore della manifestazione Tony Siniscalco, il senatore Antonio Iannone firmatario dello sport in costituzione, il Team manager della Salernitana Sasà Avallone, gli amministratori dei comuni limitrofi, il nuovo amministratore delegato della Polisportiva Baronissi Domenica Russo, gli organizzatori Guido Scarano, Carmine Rago, Daniele Nocerino, Carmine Montervino, Marco D’Ambrosio, Amalia Salvati, Daniela Battista, Rubina Lamberti, Chiara Porcelli e e gli oltre 100

ragazzi dello Staff.

A condurre la serata insieme allo storico presentatore Daniele Nocerino lo speaker dello stadio Arechi Luca Scafuri ed il gruppo dei Villa Per Bene. Grande è stata l’attesa per questa Decima edizione e non poche le difficoltà, da ultimo la pioggia che ha rischiato di far rinviare l’inaugurazione – dichiara Tony Siniscalco-, ma se è vero che le

speranze sono riposte nel futuro, bisogna sempre ricordare che le radici le abbiamo piantate grazie al passato. Ci vedevano di passaggio, come uno dei tanti eventi organizzati da un gruppo di ragazzi per riempire le giornate estive, dando al caldo e all’afa la possibilità di essere più sopportabili. Un pallone, forse due, un canestro, due reti da pallavolo e tanta voglia di fare. I sogni ci hanno spinto a non mollare e a sfidare i nostri limiti” dice il patron della manifestazione Tony Siniscalco – entusiasta della riuscita dell’inaugurazione nonostante la pioggia abbia frenato i più a presenziare.