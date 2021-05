BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. SEI I NOMI IN CAMPO, IN ATTESA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Si va verso una semplificazione del quadro politico del Comune di Battipaglia, in vista delle prossime elezioni Comunali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale. Al momento, in campo, ci sono 6 proposte politiche per gli elettori del centro della Piana del Sele.

CECILIA FRANCESE – Il Sindaco uscente ha, da tempo, annunciato la sua volontà di ricandidarsi per il secondo mandato. Per lei dalle tre alla quattro liste, tutte rigorosamente civiche.

ANTONIO VISCONTI – Da tempo in campagna elettorale, Antonio Visconti, dopo aver riunito tutto il centro sinistra, secondo le schema delle Regionali 2020, è pronto ad affrontare le elezioni con almeno sei liste.

UGO TOZZI – Un pezzo di centro destra è già dalla parte di Ugo Tozzi, già vice sindaco della prima giunta Francese. L’esponente di Fratelli d’Italia potrà contare almeno su quattro liste.

CARMINE BUCCIARELLI – Tre liste civiche, di diversa ispirazione, per l’avvocato Carmine Bucciarelli che ha, da qualche settimana, presentato la sua candidatura alla carica di Sindaco di Battipaglia.

FERNANDO ZARA – L’ex Sindaco di Battipaglia, con almeno due liste civiche, in attesa di conoscere le decisioni di Forza Italia, si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale.

MAURIZIO MIRRA – Parte dal suo movimento CIVICA MENTE la candidatura di Maurizio Mirra, aperto anche al sostegno di altre forze civiche del territorio.