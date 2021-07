BATTIPAGLIA. CORAGGIO ITALIA VA CON ANTONIO VISCONTI ALLE PROSSIME COMUNALI

Coraggio Italia ha deciso: a Battipaglia il partito di Toti e Brugnaro, rappresentato in Provincia di Salerno dal Coordinatore Luigi Cerruti, nel corso di una assemblea ha ufficializzato il proprio sostegno al candidato sindaco Antonio Visconti. Una scelta che, già nelle scorse settimane era apparsa chiara: Coraggio Italia ha criticato i metodi utilizzati, in occasione delle elezioni amministrative, da parte del centro destra, per la lentezza nella scelta dei candidati. Ed ecco allora la decisione su Battipaglia: sostenere il candidato del centro sinistra Antonio Visconti, presente, tra l’altro, all’incontro con i vertici provinciali e cittadini di Coraggio Italia.

