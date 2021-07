Il Sindaco uscente di Battipaglia Cecilia Francese sceglie la piazza per l’apertura della sua campagna elettorale verso il voto amministrativo del prossimo autunno. L’appuntamento è per giovedi’ 8 luglio con una conferenza stampa del Sindaco Cecilia Francese prevista in piazza Amendola, a partire dalle ore 18:30.

Con Cecilia Francese in campo ci saranno 5 liste, tutte rigorosamente civiche: Con Cecilia, Etica, Cambiare Insieme, Battipaglia 2021 e Battipaglia Avanti.