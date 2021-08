BATTIPAGLIA. IL MANIFESTO DEL PD PER VISCONTI: “LA VERA RIVOLUZIONE E’ LA PROGRAMMAZIONE”

La città di Battipaglia vive purtroppo il disagio di essere governata “alla giornata” da un’amministrazione incapace che rincorre i problemi, non li prevede e non li anticipa.

La programmazione che è mancata negli ultimi 5 anni di questo disastroso governo cittadino è quella di chi asfalta le strade per poi vederle rovinate qualche mese dopo da altri lavori, di chi vive la caduta di alberi monumentali come eventi ineluttabili, di chi parla di fascia costiera e di turismo a giugno per poi dimenticarsene a settembre e tanto altro… in un continuo ‘loop’ di “vorrei ma non posso”.

Lo scrivono i responsabili comunali di Battipaglia del Partito Democratico.

Battipaglia è abbandonata a sé stessa e deve attendere lo spauracchio del voto (e quindi la possibile perdita delle poltrone) per vedere una piazza sistemata, la pulizia minima nei quartieri, la comparsa degli spazzini o l’installazione di un segnale stradale.

L’impegno del Partito Democratico nei confronti della Città sarà fare della PROGRAMMAZIONE, la

parola cardine dei prossimi anni.

Pensiamo ad esempio che:

 La programmazione e il costante controllo dei lavori siano gli unici modi per evitare di ripeterli;

Programmare la manutenzione del verde pubblico, attraverso un piano complessivo, ci permetterà

di non perdere altro patrimonio arboreo e di aumentarlo sensibilmente nelle zone più carenti;

Con le attività produttive bisogna pianificare la stagione estiva già in autunno, quando è ancora

possibile effettuare interventi importanti, sostenendo degnamente il comparto ricettivo,

commerciale e turistico.

Il PD cittadino, un partito oggi rinnovato, giovane, aperto e inclusivo, sarà il faro politico

dell’amministrazione guidata da Antonio Visconti e metterà in campo un’attività di programmazione e

trasparenza per rendere finalmente Battipaglia una città Europea proiettata nel futuro.