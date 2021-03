BATTIPAGLIA. LUCA MUTO E’ IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO DELL’UDC

Luca Muto neo commissario Udc di Battipaglia. La nomina è stata conferita dal segretario provinciale, Mario Polichetti, nell’ottica di una riorganizzazione che getterà le basi per la campagna elettorale, con le comunali ormai alle porte. Polichetti, nell’augurare buon lavoro al delegato, ha voluto puntualizzare che «Battipaglia rappresenta un territorio strategico per la crescita del partito, che andrà ricostruito anche in vista delle prossime elezioni amministrative». Avvocato da circa 15 anni con un proprio studio, politicamente Luca Muto ha sempre orbitato nelle aree moderate di centrodestra. Con l’Udc ha ricoperto la carica di assessore alla polizia municipale del Comune di Battipaglia tra 2011 e 2012. «Mi compiaccio per la nomina e ringrazio il segretario Polichetti per la stima», ha dichiarato il commissario.

