BENEVENTO. CLEMENTE MASTELLA NON CONOSCE STAGIONI: SINDACO PER LA SECONDA VOLTA

Anche se con un margine non molto ampio (52% a 48%), Clemente Mastella, che aveva sfiorato la vittoria al primo turno, si conferma sindaco di Benevento, ottenendo il suo secondo mandato come primo cittadino del centro Sannita. Nulla da fare per il candidato sindaco Perifano che, negli ultimi giorni di campagna elettorale aveva anche ricevuto il sostegno del Segretario del Partito Democratico Enrico Letta: Mastella resta alla guida del Comune di Benevento dove, a questo punto, si appresta a concludere la sua lunga carriera politica.

