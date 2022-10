CAMPAGNA, COMUNALI 2022. IL PD SCEGLIE GIULIA MONTERA ? AL VIA LE GRANDI MANOVRE

Il Partito Democratico di Campagna riparte da Giulia Montera ? La giovane consigliera comunale, molto vicina all’ex candidato sindaco Lembo, potrebbe essere il nome sul quale puntare in vista delle elezioni della prossima primavera? Intanto, il gruppo di opposizione all’interno del Consiglio Comunale di Campagna, inizia la sua campagna elettorale dal tema del trasporto scolastico pubblico.

A Campagna, a circa tre settimane dall’inizio dell’anno scolastico, non sono stati ancora attivati i servizi di mensa e scuolabus. E’ quanto denunciano i consiglieri comunali Giulia Montera, Mauro Rizzo, Adelfio Pierro, Livio Moscato, Remo Cubiciotti e Amedeo Giordano, che hanno chiesto a Cosimo Tommasiello, presidente del Consiglio comunale, di convocare una seduta monotematica per discutere il problema. “Non è accettabile – dice Giulia Montera – che non si sappia ancora se e quando partiranno tali servizi, quali saranno i costi per le famiglie e chi potrà usufruirne. Madri e padri devono poter programmare la vita e le spese familiari, e il pressapochismo

dimostrato da questa Amministrazione non fa onore alla nostra città. Ci appelliamo al buon senso del presidente del Consiglio Comunale, augurandoci che convochi la seduta nel più breve tempo possibile.”