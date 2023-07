CARMINE AMATO (FDI): “INCONTRO CON IL PREFETTO PER VIABILITA’ E CANTIERI NELL’AGRO”

“Questa mattina, presso la Prefettura di Salerno, ho avuto un incontro con il Prefetto Francesco Russo per far fronte alle richieste del territorio, soprattutto del Comune di Nocera Superiore, circa i disagi causati dalla presenza di numerosi cantieri stradali che provocano difficoltà agli automobilisti nonché danni economici alle attività della zona.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale di Fdi Carmine Amato.

Il Prefetto mi ha riferito che tali cantieri sono necessari per l ammodernamento e messa in sicurezza di alcune arterie stradali. Ciò nonostante mi ha rassicurato che la problematica evidenziata è attenzionata con impegno costante della Prefettura attraverso il monitoraggio delle attività dei singoli cantieri.

Ringrazio il Prefetto Russo per essere sempre disponibile e attento alle problematiche del territorio provinciale.