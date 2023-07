SALERNO. CELANO (FI): “SALZANO DIFENDE L’INDIFENDIBILE E SUL BILANCIO INCOLPA I REVISORI”

“Mi spiace che il Prof. Aniello Salzano, pur di difendere l’indifendibile, cerchi di scaricare responsabilità su tecnici. I revisori (il Presidente, tra l’altro, votato da Giuseppe Zitarosa e Barbara Figliolia!), come ben sa il Prof., fanno controlli a campione non potendo di certo sottoporre ad ispezione ogni atto dell’Amministrazione. Appena segnalato il problema si sono resi conto delle irregolarità che hanno poi evidenziato.”

Lo scrive il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano.

“A Reggio Calabria,” continua Celano ” per questioni analoghe a quanto accade a Salerno ormai per consuetudine (entrate gonfiate, consuntivi farlocchi al fine di continuare con sprechi e clientele) l’ex Sindaco Giuseppe Scopelliti fu indagato e poi condannato a 4 anni e 7 mesi. I consiglieri comunali hanno, tra l’altro, approvato consapevolmente. Avevo avvertito tutti dell’illegittima iscrizione di residui attivi preceduti negli esercizi antecedenti da illegittimi accertamenti di Entrate che hanno falsato il risultato del rendiconto per mascherare una realtà ancora più complessa di quella che appare, citando norme e principi contabili facilmente verificabili. L’Assessore disse anche: “perchè solo ora lo dici e non in Commissione”, dimostrando di aver compreso la falla. Hanno approvato ugualmente, alzando, supinamente, la mano a comando, senza neppure chiedere chiarimenti nel merito. A dimettersi per le condizioni in cui si trova la città e per aver approvato un CONSUNTIVO FALSO, dovrebbe essere l’intera Amministrazio ed il prof. Salzano farebbe bene a chiedere ai propri riferimenti in consiglio di ritirare la fiducia e di non contribuire al proseguimento della peggiore esperienza di Governo che la città abbia mai vissuto!… ed invece se la prende con i Natella, i Revisori, senza avere il coraggip di “denunciare” il vero responsabile del degrado e del dissesto: “il manovratore” dei fili del sistema…”