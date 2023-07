PIU’ EUROPA. PRIMI INCONTRI SUL TERRITORIO PER IL COMMISSARIO REGIONALE GAMBARDELLA

Ieri, il primo incontro ufficiale del coordinatore commissariale regionale di Più Europa Bruno Gambardella in consiglio regionale con il consigliere Luigi Cirillo.

“E’ stato un piacere accogliere in consiglio regionale il Professor Gambardella – dice Cirillo – Un uomo di spessore con cui sarà un piacere lavorare per strutturare al meglio il partito in Campania e coinvolgere tutte le energie sane. Finalmente i cittadini avranno la possibilità di ritrovare punti di riferimento politici seri in vista delle tante battaglie che ci aspettano, non solo sul piano puramente elettorale, ma soprattutto per quelle valoriali sui diritti civili, la difesa dei più deboli, dei lavoratori, degli studenti e dell’ambiente. Nessuna approssimazione, ma impegno per rafforzare le fondamenta che ci porteranno, ne sono certo, a realizzare la nostra idea di Regione e di Paese”.

Gambardella, che è anche vicepresidente dell’Assemblea nazionale di Più Europa, è pronto a lavorare fin da subito per rafforzare il partito campano e rafforzarne la posizione all’interno della coalizione di centrosinistra.

“Sono onorato per il mandato ricevuto e per la fiducia accordatami dal segretario Magi e dal presidente Pizzarotti – spiega Gambardella – Spero di svolgerlo al meglio accompagnando il partito in un percorso che lo renda sempre più centrale nel dibattito politico regionale. Credo nel protagonismo dei gruppi locali, vero cuore pulsante di Più Europa sia nella proposizione delle iniziative nazionali sia sulle battaglie territoriali. Proprio per questo, forte del grande lavoro svolto nei sei anni di esistenza del partito – conclude – mi impegnerò in un ruolo di facilitatore per garantire interlocuzione e sinergia con le nostre rappresentanze istituzionali”.