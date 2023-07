SAN VALENTINO TORIO. RUSH FINALE PER I LAVORI SCUOLA DI VIA MEZZANA

“Fra pochissimi giorni la Provincia di Salerno terminera’ i lavori di ristrutturazione e completamento del piano terra dell’ edificio, cosicche’ gia’ dal mese di Settembre le nostre aule di scuola elementare torneranno tutte al loro posto. Al piano terra sono stati realizzati i lavori di messa in sicurezza per l’ adeguamento delle vie di fuga, le nuove porte delle aule didattiche e dei laboratori con la predisposizione di maniglioni antipanico, l’ adeguamento dell’ impianto elettrico, la pitturazione di tutti gli ambienti, la scala di emergenza con le apposite uscite di sicurezza.”

Lo annunciano il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, l’assessore alla Pubblica Istruzione Raffaele Zuottolo, l’assessore ai lavori pubblici Rossana Ruggiero.

Ma anche tutta la facciata esterna al piano terra e primo piano e’ stata completata gia’ da tempo, e soprattutto e’ stata migliorata ed efficientata con la realizzazione del cappotto termico e la nuova pitturazione, che migliorano le condizioni termoigrometriche degli ambienti interni.

Completata anche la impermeabilizzazione del solaio piano di copertura.

Si lavora celermente per completare anche il piano primo da destinare a Istituto Superiore, succursale del Domenico Rea di Nocera Inferiore.

Come sapete questo livello era al grezzo strutturale e ora e’ al finito con nuovi impianti, infissi interni ed esterni, aule didattiche e laboratori, ascensore, scale di emergenza, impianti antincendio e di sicurezza.

Ci vorra’ ancora qualche settimana di lavoro.

Ci auguriamo di essere pronti per l’ inizio dell’ anno scolastico.

Nel frattempo ci aspettiamo altre iscrizioni sia per l’ alberghiero che per il tecnico/agrario.