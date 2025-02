CASTEL SAN GIORGIO. CERIMONIA DI POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO TEATRO SCOPERTO

«Questa mattina abbiamo dato il via ai lavori di recupero di un’opera incompiuta ereditata dal passato.

Abbiamo posto fine ad una vergogna che durava da ben 23 anni. Una incompiuta che costituiva una macchia, un’onta al centro del nostro paese-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara-.

Finalmente, grazie al grande lavoro di squadra, amministrazione comunale, assessori, in particolare Domenico Sellitto Assessore ai Lavori Pubblici e tutto l’apparato tecnico burocratico della macchina comunale, siamo riusciti a mettere fine agli errori del passato ed a riscrivere il futuro di questa importante opera.

Il nuovo teatro comunale all’aperto rappresenta un’opera totalmente rinnovata e che sarà realizzata ex novo, un luogo di aggregazione e di promozione culturale e sociale per tutta Castel San Giorgio.

Intorno all’arena scoperta che sarà dotata di un’area palco, di sedute e di servizi, compresi camerini e bagni, sorgerà un bellissimo parco urbano che richiamerà le famiglie ma anche i giovani.

Tutt’intorno sarà realizzato un camminamento ciclo-pedonale e un’area del parco urbano sarà destinata anche agli amici a quattro zampe che avranno a disposizione uno spazio per lo sgambamento.

Un’opera che ci consentirà di rispondere a svariate esigenze e che costituirà un altro importante tassello per la crescita del nostro territorio.

Alle chiacchiere rispondiamo, ancora una volta, solo con i fatti.

Un grazie a tutti coloro che stamattina hanno partecipato alla cerimonia. Un grazie al nostro don Pasquale Iannone che ha benedetto il cantiere e chi vi lavorerà, ed a tutti i cittadini presenti.

Stamane su Castel San Giorgio splendeva un bellissimo sole, è il sole della operosità e della concretezza» – ha concluso il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara .

