CASTEL SAN GIORGIO. ENNESIMA BATOSTA PER LANZARA: REGIONE BOCCIA PROGETTO EDILIZIO

“Ancora una volta arriva una sonora batosta per l’Amministrazione Lanzara. Questa volta il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, boccia il progetto dell’Edilizia Residenziale Sociale approvato e sostenuto dalla giunta Lanzara.”

Lo scrivono gli esponenti di Fratelli d’Italia di Castel San Giorgio.

Avevamo visto bene sostenendo la non fattibilità del progetto per una serie di motivi indicati anche nel diniego della Regione tra cui la mancanza degli allegati obbligatori come il progetto, oltre che l’intervento proposto prevedeva nuove edificazioni e non recupero edilizio di edifici abbandonati, di immobili degradati, dismessi, in disuso, sfitti o abbandonati. La regione conferma la nostra tesi nell’aver sostenuto che l’intervento avrebbe

comportato l’adozione di una variante urbanistica al nuovo PUC. Ancora una volta grazie all’impegno del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia abbiamo evitato la cementificazione del territorio salvaguardandolo.