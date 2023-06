CASTEL SAN GIORGIO. IL COMUNE RICORDA GERARDO GALLUZZO, VITTIMA DEL TERRORISMO

Il dovere della memoria per un giovane figlio della nostra terra che trovò la morte il 24 giugno del 1982.

Assieme a un collega, l’agente Antonio Galluzzo stava svolgendo servizio di vigilanza a Roma, presso l’abitazione del rappresentante dell’O.L.P. in Italia quando fu all’improvviso investito da decine di colpi di arma da fuoco esplosi da alcuni terroristi del gruppo eversivo di estrema destra “Nuclei Armati Rivoluzionari” (NAR) che erano giunti sul posto a bordo di un’auto e di una moto. Galluzzo rimase ucciso, il suo collega fu gravemente ferito. I processi accerteranno che l’attentato era stato organizzato e compiuto da esponenti dei NAR.

A distanza di 41 anni il dolore per una morte ingiusta e terribile è rimasto immutato nei familiari, negli amici e delle istituzioni. Domani, domenica 25 Giugno, Antonio Galluzzo verrà ricordato con una messa alle 19:00 presso la chiesa Santa Barbara di Torello. A seguire, in corteo, ci porteremo in via Risorgimento dove sarà deposta una corona di alloro, il riconoscimento che si deve alla memoria di un eroe.

