CASTEL SAN GIORGIO. SI PRESENTA IL LIBRO DEDICATO ALLA STORIA DEL COMUNE

“Il nome di uno scrittore, il titolo di un libro, possono a volte per alcuni suonare come quello di una Patria”, le parole di Leonardo Sciascia esprimono al meglio quel coacervo di idee, valori, affetti, amori, ricordi, passioni, che legano l’anima di una persona alla propria terra natia-afferma il sindaco Paola Lanzara -.

Giuseppe Benevento con il suo ultimo lavoro non solo dimostra chiaramente il suo legame con la propria terra ma anche l’orgoglio, attraverso la storia a lui così cara, di essere di Castel San Giorgio. È da sempre un legame particolare quello che lega la terra natia a chi la ama con tutto se stesso, basti pensare ad Omero e alla sua Odissea “… nulla è tanto dolce quanto la propria patria e famiglia…”. Giuseppe Benevento con il suo ultimo lavoro dal titolo ‘La terra di San Giorgio’ realizza un’opera straordinaria dal duplice valore-continua il primo cittadino.

Da un lato riesce a mettere insieme per la prima volta un’opera completa storicamente e ricca di particolari inediti sul nostro territorio e dall’altra riesce a fornire uno spaccato importante di un percorso che attraversa i secoli e che restituisce ai sangiorgesi l’orgoglio e la fierezza di una comunità che vanta secoli di sviluppo e senso di appartenenza. Attraverso le sue scoperte storiche poi certificate dalla Soprintendenza, Giuseppe Benevento è riuscito a riannodare il filo dell’archeologia alle antiche famiglie locali, passando per il medioevo. Le vicende storiche e le sue istituzioni, le opere, le chiese e le strade, passando dal fenomeno del brigantaggio a quello dei processi e infine della costituzione del comune così come lo conosciamo oggi. Un lavoro corposo e per la prima volta completo che rende merito a chi lo ha realizzato e rende giustizia ad un territorio che nel corso dei secoli sembrava aver messo nell’oblio la sua storia. All’autore va il ringraziamento mio, dell’amministrazione e di tutti i cittadini di Castel San Giorgio-ha concluso il sindaco Paola Lanzara.

Il libro è diviso in 10 capitoli, separati per tipologia. L’intento primario dell’opera è quello di dare rilievo agli avvenimenti storici della Terra di San Giorgio. È ben noto che la zona è stata abitata dagli antichi Osci, ma la storia della cittadina inizia ufficialmente nel IV secolo A. C. con i primi insediamenti sannitici – romani, come attestano i reperti archeologici rinvenuti a Campomanfoli, Santa Maria a Castello, al passo di Annibale, senza dimenticare i romani per la prestigiosa opera dell’Acquedotto Augusteo che attraversa il territorio.

L’opera è stata stampata dal Comune di Castel San Giorgio e sarà donata alle scuole del territorio, ai parroci, alle associazioni e a tutti coloro che ne faranno richiesta.

