CAVA DE’ TIRRENI. ARRIVA UN NUOVO COORDINATORE PER FORZA ITALIA GIOVANI: ECCO DI CHI SI TRATTA

In occasione dell’Assemblea Provinciale di Forza Italia Salerno tenutasi Sabato 5 Novembre 2022 presso l’Agripaestum, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Pietro Costabile ha ufficializzato la nomina di Oscar Barba come Coordinatore Cittadino di Forza Italia Giovani per la Città di Cava de’ Tirreni.

Queste le prime parole del neo coordinatore: “Ci tenevo a ringraziare il Coordinatore Provinciale Pietro Costabile per l’opportunità concessami. Noi giovani abbiamo il dovere di impegnarci attivamente nella nostra comunità con progetti, proposte e mettendoci in gioco in prima persona per contribuire alla formazione di una classe dirigente all’altezza del nostro Paese.”