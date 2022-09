CAVA DE’ TIRRENI. FORZA ITALIA NOMINA IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO: ECCO DI CHI SI TRATTA

Il coordinamento provinciale di Forza Italia ha nominato il Consigliere Comunale Avv. Pasquale Senatore nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia a Cava dei Tirreni.

Certi della proficua attività per la crescita del partito che l’Avv. Pasquale Senatore produrrà unitamente alle donne ed agli uomini che saranno chiamati a far parte del coordinamento, si ringrazia l’amico Fortunato Palumbo, individuato quale componente del direttivo provinciale di FI, per l’impegno profuso in questi anni nell’esclusivo interesse del partito e della città.