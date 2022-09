COMUNE DI FISCIANO. IL SINDACO SESSA PRESENTA GARANZIA GIOVANI PER 12 UNDER 35

Questa mattina è stato presentato a Palazzo di Città il progetto “Garanzia Giovani”, che vedrà per 12 giovani del territorio concretizzarsi un’opportunità formativa grazie alla quale potranno sia acquisire nuove competenze che apprestarsi al mondo del lavoro.

Le parole del primo Cittadino: “Dodici ragazzi del nostro territorio potranno fare esperienza nel Comune di Fisciano e nella nostra società partecipata Fisciano Sviluppo. Un modo per avviarli al mondo del lavoro, facendogli fare esperienza diretta e permettendo di capire come funziona un’amministrazione pubblica, vivendola dall’interno. Stiamo lavorando per non lasciare nessuno indietro e coinvolgere tutta la comunità, soprattutto le fasce più deboli. Un periodo complicato per il nostro paese con l’aumento delle bollette e delle spese quotidiane. Il Comune vuole tutelare la comunità, anche mettendo in campo un incentivo per i più deboli garantendo un ulteriore sussidio rispetto a quello che farà il Governo centrale”.