FORZA ITALIA. GLI EX DELLA CAMPANIA CONTRO LA GUIDA DI FULVIO MARTUSCIELLO

Dall’ex Coordinatore Regionale De Siano all’ex Consigliere Regionale Armando Cesaro, passando per gli ex parlamentari Sarro e Pentangelo: l’elenco di chi, nell’arco delle ultime settimane, ha lasciato Forza Italia in Campania si è allungato con alcuni nomi illustri, personaggi che, fino a qualche mese fa, rappresentavano il punto di riferimento per gli azzurri. Adesso per il Commissario Regionale della Campania Fulvio Martusciello: il risultato finale, dopo il 25 Settembre, sarà fondamentale per la tenuta organizzativa del partito degli Azzurri in tutta la Regione. Insomma, una sfida nella sfida per l’europarlamentare di Forza Italia: prima all’interno del centro destra, poi tra gli ex rappresentanti del partito degli Azzurri.

