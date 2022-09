DE LUCA, SAN GENNARO CON ENRICO: L’EVENTO A NAPOLI IL 19 SETTEMBRE

San Gennaro con Enrico Letta: si, proprio nella giornata piu’ cara ai napoletani, quella del 19 Settembre, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca incontrerà, a Napoli, il Segretario Nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Un miracolo ? Piu’ o meno si, considerati i rapporti tra i due che non sono mai stati particolarmente cordiali. Ed allora ci pensa San Gennaro, nella sua Napoli, a mettere insieme e vicini, vicini, nella Sala Conferenze della Stazione Marittima, Vincenzo De Luca ed Enrico Letta, per quella che dovrebbe essere l’evento di chiusura della campagna elettorale per il Partito Democratico in Campania.

