CAVA DIGITALE. RITARDI NEL PROGETTO, LA DENUNCIA DI ITALO CIRIELLI (FDI)

“La decisione del Comune di Cava de’ Tirreni di aderire al progetto “Wi-Fi Italia” è sicuramente una buona notizia. D’altronde, il sottoscritto fece un intervento al riguardo durante il Consiglio Comunale per chiedere di velocizzare il processo di digitalizzazione della Città di Cava De’ Tirreni con l’obiettivo di snellire e velocizzare tutte le procedure amministrative”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “Devo, purtroppo, constatare la lentezza dell’Amministrazione comunale: sono trascorsi due anni dalla sottoscrizione alla piattaforma ma, ad oggi, non sarebbe stata inviata dagli uffici competenti la convenzione per far partire il progetto. Normalmente dalla sottoscrizione della stessa ci vogliono due mesi per completare l’iter, come si evince dalla stessa procedura portata avanti dall’AOU Ruggi d’Aragona per l’ospedale di Cava de’ Tirreni. Mi auguro, quindi, che il sindaco Vincenzo Servalli si interessi della questione, passando dalle parole ai fatti, per fornire rapidamente ai cittadini e turisti un servizio efficiente ed al passo coi tempi”.

Share on: WhatsApp