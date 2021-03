BATTIPAGLIA. IL CENTRO DESTRA AL LAVORO PER L’UNITA’: TOZZI E ZARA I DUE NOMI

Ugo Tozzi ma anche Fernando Zara, a condizione che il centro destra di Battipaglia possa affrontare la prossima tornata elettorale in maniera unitaria e compatta. Sono ore di grande fibrillazione, quelle che si stanno vivenda in questa vigilia di Pasqua, nel centro della Piana del Sele dove sono in corso alcune riunioni tra i rappresentanti dei partiti di centro destra, pronti a chiudere sul nome di un candidato in maniera unitaria. Sul tavolo, al momento, restano due nomi: quello dell’ex primo cittadino e già consigliere provinciale Fernando Zara; il secondo è quello di Ugo Tozzi, già Vice Sindaco della prima Giunta Francese, oggi sostenuto da Fratelli d’Italia, Cambiamo e Popolo della Famiglia. Al lavoro, per trovare una soluzione, anche i vertici provinciali della Lega che auspicano un nome unico per tutto il centro destra di Battipaglia.

