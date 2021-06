CENTRO DESTRA IN CAMPANIA. TUTTO DA RIFARE, NAPOLI AL CENTRO DELLA DISCUSSIONE

Nell’arco di 48 ore i vertici dei partiti del Centro Destra della Campania devono rivedere, completamente, i piani per l’appuntamento elettorale del prossimo autunno. Archiviata, oramai, la candidatura del magistrato Catello Maresca, adesso Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega devono ripartire da zero, o quasi, per individuare il nome del candidato per il Comune di Napoli e, a cascata, anche quelli per gli altri comuni della Regione chiamati al voto. Su Napoli i segnali di una convergenza, anche abbastanza rapida, sul nome di Sergio Rastrelli, nome di Fratelli d’Italia sul quale Forza Italia ha già aperto e la Lega potrebbe farlo a breve. Dopo Napoli, si passerà al resto dei Comuni che, a causa del problema nel centro partenopeo, dovranno, necessariamente, registrare un ulteriore ritardo nell’avvio della campagna elettorale.

