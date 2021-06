E’ arrivato il Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, assessore all’ambiente, per illustrare ai tanti imprenditori agricoli del Comune di Pontecagnano Faiano, insieme al Sindaco Giuseppe Lanzara, come un impianto per il trattamento della frazione umida possa, tranquillamente, convivere con le realtà imprenditoriali del territorio.

Share on: WhatsApp