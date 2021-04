CENTRO SINISTRA: MANCA SOLO EBOLI ALL’APPELLO, DOMANI NUOVA RIUNIONE

Dopo aver definito, in maniera unitaria, la scelta delle candidature a Sindaco sia nel Comune di Salerno che in quello di Battipaglia, per il Centro Sinistra della Provincia di Salerno manca all’appello solo il Comune di Eboli. Il Partito Democratico non è riuscito a trovare una candidatura tanto forte ed autorevole da mettere d’accordo tutti i partiti della coalizione, tanto che oramai ogni simbolo principale del centro sinistra ha in campo un suo candidato: Sgroia (Partito Democratico), Cuomo (Italia Viva), Presutto (Partito Socialista Italiano). La forza di persuasione del Partito Democratico sembra non avere presa nel centro della Piana del Sele per il quale domani, venerdi’, è stata convocata una nuova riunione per provare a trovare un’intesa su di un nome che sia capace di mettere d’accordo tutti i partiti. Il traguardo dell’unità al primo turno sembra molto lontana: non ci sono le condizioni, almeno per il momento, ad Eboli per ritrovarsi tutti insieme attorno ad un solo candidato sindaco.

