COMUNALI 2021. I BIG IN PROVINCIA PER SOSTENERE I CANDIDATI E LE LISTE

Da Giuseppe Conte a Giorgia Meloni, da Matteo Salvini a Roberto Speranza: sono molti i leader nazionali dei partiti attesi, in Provincia di Salerno e soprattutto nel Comune capoluogo, per la campagna elettorale per le Comunali 2021.

Giuseppe Conte, da qualche giorno leader politico del Movimento 5 Stelle, ha già confermato la sua presenza in città, a Salerno, in almeno due occasione, al fianco della candidata sindaco Elisabetta Barone, per sostenere la lista del M5S che sarà presente con il nuovo logo. Ci sarà anche il Ministro della Salute Roberto Speranza, anche lui in campo per Elisabetta Barone.

Sul fronte del centro destra scontata la presenza a Salerno, in almeno due occasioni, della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per sostenere il candidato sindaco Michele Sarno che FDI ha indicato sin dal primo minuto come nome per affrontare le Comunali 2021.

Tornerà anche Matteo Salvini che, pero’, sarà molto piu’ presente a Caserta dove c’è il candidato sindaco (Gianpiero Zinzi, ndr), esponente della Lega.

Ed il Partito Democratico ? Entrerà a Salerno nella contesa elettorale ? Ufficialmente il simbolo del PD, ad oggi, non è presente nella coalizione che sostiene il candidato sindaco Vincenzo Napoli, nonostante Piero De Luca sia Vice Capo Gruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Nulla, pero’, è escluso.