BATTIPAGLIA. IL CENTRO DESTRA STRIZZA L’OCCHIO A VISCONTI: CON LUI PROVENZA E CUOZZO

Sono in corso grandi manovre a Battipaglia: nuove collocazioni e nuove alleanze che, sino a qualche settimana fa, sembravano impossibili e che, invece, oggi, sono molto piu’ probabili. Attorno al nome del candidato sindaco Antonio Visconti iniziano a girare tanti nomi del centro destra della Piana del Sele, pronti a rompere gli indugi ed a chiudere un accordo con l’attuale Presidente del Consorzio Asi. I primi a farlo due ex assessori, espressione del centro destra.

Antonio Visconti incassa due appoggi “pesanti”. Giuseppe Provenza e Pino Cuozzo , entrambi ex assessori al Comune di Battipaglia, in amministrazioni differenti, martedì mattina ufficializzeranno il loro ingresso nella coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato a sindaco Visconti. Nonostante i loro trascorsi nel centrodestra, Cuozzo e Provenza hanno motivato la loro scelta: «Non rinneghiamo il nostro percorso – dicono i due – ma l’irresponsabilità del centrodestra ha fatto in modo che il progetto unitario venisse meno.

Sostanzialmente, dall’altro lato una coalizione non esiste. Rimaniamo uomini di centrodestra, ma prendendo atto del fallimento. Ad oggi, l’unico progetto credibile per voltare pagina, e dire basta all’incapacità amministrativa della sindaca Francese, è l’idea di città di Antonio Visconti”