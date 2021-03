COMUNE DI AGROPOLI. NUOVI PUNTI WI-FI GRATUITI SUL TERRITORIO CITTADINO

Conclusi i lavori di adeguamento e potenziamento del servizio wi-fi gratuito nella Città di Agropoli. Da oggi è operativo il nuovo servizio. Il Comune di Agropoli, nei mesi scorsi, è risultato vincitore, del bando WiFi4EU, l’iniziativa dell’Unione Europea che finanzia l’installazione di reti wi-fi gratuite negli spazi pubblici quali parchi, piazze, uffici pubblici, biblioteche e centri sanitari. L’Ente municipale è tra i 510 Comuni italiani che sono risultati destinatari di un voucher di 15.000 euro per creare gli hotspot necessari all’entrata in funzione delle reti internet o per la loro integrazione.

Agli hotspot precedentemente attivi siti in Piazza della Repubblica, Piazza V. Veneto, Via F. Patella, Piazza Moio, Lungomare (Piazza Gallo e pressi Wine bar), sono stati aggiunti: Parco Liborio Bonifacio, centro storico (Castello Angioino Aragonese e Piazza Madonna di Costantinopoli), area portuale (da Piazza della Mercanzia fino alla prima banchina).

Il progetto, che è consistito nel miglioramento dei precedenti hotspot e la creazione di nuovi punti di navigazione internet, è stato realizzato in collaborazione con l’azienda Wireless On di Agropoli. Per collegarsi alla rete wi-fi gratuita, basta cliccare sulla voce “Wi-Fi4EU Città di Agropoli” e poi premere su “Connect”. Si garantisce all’utente una durata giornaliera pari a 12 ore.

«Abbiamo adeguato e potenziato il servizio internet wi-fi gratuito – affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alle Politiche economiche e finanziarie, Roberto Mutalipassi – ampliando i punti hotspot gratuiti. In questo modo cittadini e turisti avranno modo di navigare facilmente in rete da più aree del territorio. In questo modo la nostra Città diventa sempre più smart e al passo con i tempi».