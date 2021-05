COMUNE DI CAMPAGNA. APPROVATA IN GIUNTA UNA DELIBERA “COPIA ED INCOLLA”

“Non è Lercio, è successo davvero, nella delibera di giunta n.163 del 30/12/2020 guidata dal Sindaco Monaco, ad oggetto: Referto dei controlli interni, si evince che “nell’anno 2019 si conferma il numero di autovetture a noleggio a basso impatto ambientale pari a 17 unità in dotazione all’ ente, al fine di garantire la mobilità dei propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni. Sempre nell’anno 2019 è proseguito il servizio di bikesharing, gradito ai dipendenti che hanno utilizzato il servizio gestito attraverso 200 tessere non nominali. Insomma 200 dipendenti che utilizzerebbero il bikesharing, ma Campagna ha una cinquantina di dipendenti in tutto!.”

Lo denuncia Amedeo Giordano, esponente della Lega del Comune di Campagna.

La Giunta in Consiglio Comunale si difende scaricando la colpa sugli impiegati degli uffici, che inavvertitamente avrebbero copiato la delibera di qualche altra città. La responsabilità in quanto elencato non può essere assolutamente attribuito ai dipendenti comunali ma alla POLITICA – tuona Amedeo Giordano, consigliere Comunale della Lega, una giunta che firma delibere senza averle prima lette con attenzione, denota totale incapacità e disinteresse della cosa pubblica. La prima regola è leggere,sempre. Una delibera approvata e pubblicata che sarebbe da passare a STRISCA LA NOTIZIA, non fa ridere fa ribrezzo. Lo scarica barile lasciamolo ai bambini, noi ci occupiamo di Campagna e dei suoi 17000 cittadini ed è necessario che ognuno si prenda le proprie responsabilità”.