COMUNE DI PELLEZZANO. SIGLATO ACCORDO CON SLOW FOOD VALLE DELL’IRNO

“Nonostante il momento difficile causato dall’emergenza sanitaria – dichiara il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – il “Mercato della Terra” sarà un’occasione di confronto sui temi del BUONO del PULITO del GENUINO e del GIUSTO, il luogo per ricordare e riproporre le nostre tradizioni di cultura rurale e alimentare. Ringrazio Slow Food Valle dell’Irno per la convenzione posta in essere e ringrazio anche l’assessore Andrea Marino che ha seguito da vicino la procedura per porre in essere questa intesa”.