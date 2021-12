CONGRESSO PD: DAL CENTRO SOCIALE ALLA SALA PASOLINI, COME CAMBIANO I TEMPI

Dal Centro Sociale di Salerno, nel cuore della zona orientale, all’interno di uno dei quartieri piu’ popolari della città alla raffinata Sala Pasolini del centro, a poche decine di metri dal Comune e dal Crescent: alla fine il Partito Democratico di Salerno ha scelto la sede per celebrare il suo congresso provinciale che si terrà giovedi’ 16 dicembre, a partire dalle 18:00. La location è suggestiva, poco popolare ma molto elegante: la rinnovata Sala Pasolini, dove il Segretario Provinciale uscente Vincenzo Luciano terrà la sua relazione conclusiva del mandato, chiedendo, quale candidato unico alla Segreteria, la fiducia per i prossimi due anni. Il tutto dovrebbe concludersi in poco tempo, salvo che non ci siano interventi particolarmente lunghi ed articolati: la previsione è quella di un congresso rapido e conciso, con il quale concludere una stagione congressuale che, almeno in Provincia di Salerno, si è tenuta senza particolari emozioni.

