CONSORZIO DI BACINO SA1. FABIO SIANI: “SINDACI FANNO RIUNIONE ? FORSE DEVONO CHIEDERE ALLA REGIONE”

“In via del tutto informale ed ufficiosa sono venuto a conoscenza della lodevole iniziativa assunta dal sindaco del comune di Baronissi di convocare i Sindaci dei comuni ricadenti nel bacino del consorzio Salerno 1, a seguito di una mia missiva recapitata ai comuni coinvolti volta a conseguire un sostanzioso risparmio in ordine ai debiti erariali maturati nel corso degli anni dal Consorzio di Bacino Salerno 1 in liquidazione, debiti causati dalla atavica morosità di alcuni enti consorziati. ”

Lo dichiara Fabio Siani, Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino Salerno 1.

Nel ribadire quanto più volte evidenziato in diverse sedi, ossia la natura obbligatoria dell’ente consortile, rinnovo a tutti i partecipanti alla prossima riunione la mia disponibilità ad un confronto diretto ad individuare una soluzione utile a definire la situazione divenuta insostenibile e per alcuni versi defatigante. Mi permetto di suggerire al Sindaco Valiante di attivarsi presso la Giunta Regionale della Campania affinché si possa realizzare una soluzione politica dell’annosa e delicata vicenda.